Атака дронів: у Полтавській ОВА розповіли, скільки цілей вдалось збити

Росія в ніч проти 1 березня атакувала Україну ймовірно іранськими дронами. На Полтавщині, попередньо, збили до 5 БпЛА.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється. Дякуюємо за успішну роботу ППО! Зберігаємо спокій! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в частині областей України в ніч проти 1 березня оголосили повітряну тривогу. Росія атакує регіони ймовірно іранськими дронами. Після цього у Кременчуці Полтавської області пролунало кілька вибухів.

Також наразі існує загроза ударів дронами на Київщині.

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