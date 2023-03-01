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Атака дронів: у Полтавській ОВА розповіли, скільки цілей вдалось збити

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1673
Час на прочитання
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Атака дронів: у Полтавській ОВА розповіли, скільки цілей вдалось збити

Фото: ТСН.ua

Українців закликали перебувати в укриттях.

Росія в ніч проти 1 березня атакувала Україну ймовірно іранськими дронами. На Полтавщині, попередньо, збили до 5 БпЛА. 

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється. Дякуюємо за успішну роботу ППО! Зберігаємо спокій! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в частині областей України в ніч проти 1 березня оголосили повітряну тривогу. Росія атакує регіони ймовірно іранськими дронами. Після цього у Кременчуці Полтавської області пролунало кілька вибухів. 

Також наразі існує загроза ударів дронами на Київщині. 

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Дата публікації
Перегляди
1673
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