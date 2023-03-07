В Черном море сейчас нет "Калибров": ракетоносители перевели в пункты базирования

Россия не вывела к Черному морю ракетоносителей типа "Калибров". Все корабли находятся в пунктах базирования.

Об этом сообщила руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Сейчас мы получили информацию о том, что все ракетоносители заведены в пункты базирования", — сказала она.

По ее словам, оккупанты завели в пункты базирования надводные, а также подводные ракетоносители. В настоящее время в акватории моря находятся 11 кораблей. Впрочем, среди них ракетоносителей нет.

Вместе с тем, Гуменюк отметила, что ситуация с наличием ракетоносителей в Черном море "динамически меняется". Сейчас там все стабильно и не влияет на маневры врага в море. Представитель ВСУ считает, что враг проводит такие маневры, чтобы переснарядить ракетоносители или "морально-психологический дух россиян не такой уж боевой".

"Оперативной информации не было о том, что есть какие-то внешние причины для заведения кораблей. Поэтому то, что они сейчас маневрируют и пытаются изменять пункты расположения кораблей – это, скорее всего, попытка подыскать новую тактику", – отмечает она.

Напомним, Гуменюк сообщала, что возросла активность разведывательных дронов. Оккупанты пытаются чаще запускать беспилотники с севера страны, потому что на юге их успешнее обнаруживает и уничтожает украинская ПВО.

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