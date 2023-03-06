Падіння гелікоптера Мі-24: у Польщі повідомили про авіаційну пригоду

У Польщі, в місті Біла-Подляска, впав військовий гелікоптер Мі-24.

Про це 6 березня повідомило генеральне командування ЗС Польщі у Twitter.

Відомо, що падіння вертольота Мі-24 сталося під час передпольотних випробувань.

"6 березня 2023 року поблизу міста Бяла-Подляска, на незабудованій території, під час передпольотних випробувань сталася авіаційна пригода, внаслідок якої було пошкоджено шасі та праве крило вертольота Мі-24. Під час інциденту серйозно ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

6 marca 2023 roku, w okolicach Białej Podlaskiej, w terenie niezabudowanym, w trakcie próby przedlotowej doszło do zdarzenia lotniczego, w wyniku którego uszkodzeniu uległo podwozie i prawe skrzydło śmigłowca Mi-24.

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń. pic.twitter.com/E1S3pvymdn — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) March 6, 2023

Генеральне командування ЗС Польщі, окрім того, що падіння гелікоптера Мі-24 сталося на незабудованій території та переліку пошкоджень авіаційної машини, подробиць інциденту не надало.

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