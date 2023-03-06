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Падіння гелікоптера Мі-24: у Польщі повідомили про авіаційну пригоду

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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1025
Час на прочитання
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Падіння гелікоптера Мі-24: у Польщі повідомили про авіаційну пригоду

Фото: Associated Press

Генеральне командування ЗС Польщі зробило заяву.

У Польщі, в місті Біла-Подляска, впав військовий гелікоптер Мі-24.

Про це 6 березня повідомило генеральне командування ЗС Польщі у Twitter.

Відомо, що падіння вертольота Мі-24 сталося під час передпольотних випробувань.

"6 березня 2023 року поблизу міста Бяла-Подляска, на незабудованій території, під час передпольотних випробувань сталася авіаційна пригода, внаслідок якої було пошкоджено шасі та праве крило вертольота Мі-24. Під час інциденту серйозно ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Генеральне командування ЗС Польщі, окрім того, що падіння гелікоптера Мі-24 сталося на незабудованій території та переліку пошкоджень авіаційної машини, подробиць інциденту не надало.

Нагадаємо, українським пілотам на ще радянських "МІ-8" та "МІ-24"  вдається неможливе. Водночас без нових машин і головне - нових пілотів - перемогти у війні буде важко. Про це йдеться в ТСН.Тиждень.

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Дата публікації
Перегляди
1025
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