“Бавовна” в Підмосков’ї: експерт пояснив, чому у Росії постійно щось вибухає

На Московському коксогазовому заводі в підмосковному місті Видне ввечері 5 березня стався вибух. Варто зазначити, що цей завод внесли до санкційного списку України в січні поточного року.

Вже недивно, що в Росії постійно щось вибухає. Це не новина, але, вочевидь, не для Путіна. Тому що події у Брянській області, які сталися наприкінці минулого робочого тижня, певно, викликали у нього подив і, можливо, навіть страх. Проте “бавовна” на території РФ буде продовжувати еволюціонувати.

Про це ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

“Це пов’язано з багатьма факторами. Треба розуміти, що окрім деяких досить специфічних факторів, є і досить реалістичні. А саме — деградації їх не тільки техніки безпеки на підприємствах, а ще й деградація технологічних та технічних процесів. Окрім всього іншого, не тільки деградація технологічних та технічних процесів виробництва, а й, найголовніше, — безпосередній колапс техногенного порядку”, — пояснив Олександр Коваленко.

Він також додав, що майже кожне підприємство, вся російська інфраструктура, комунікації саме зараз переживають період техногенного колапсу, коли все це не обслуговується належним чином, не проходить регламентних ремонтних робіт, а якщо і проходить, то з корупційною складовою, яка має свій вплив.

“Отже, так чи інакше ці інциденти мають досить природний характер. Після того, як проти Росії почали вводити санкції у 2014 році, ця ситуація поступово погіршувалася. Найбільш яскраво ми могли це спостерігати за подіями в їхній газовій інфраструктурі. Ще до 2022 року постійно там щось вибухало. Це було ефектом техногенного колапсу, коли техніка безпеки, загальний стан усіх комунікацій, систем інфраструктури погіршувалися та деградували. 2022 рік виключно каталізував цей процес. Досить скоро це буде стосуватися майже кожного підприємства”, - підкреслив військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, що у Росії трапився черговий інцидент з військовим. Цього разу солдат "випадково" вистрілив із ручного протитанкового гранатомета.

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