У США перевіряють навички українських пілотів для ймовірного навчання на F-16 - CNN

США працюють з українськими пілотами в Сполучених Штатах, щоб визначити, скільки часу знадобиться, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16.

Двоє українських пілотів зараз перебувають на військовій базі в США, де перевіряють свої навички на авіасимуляторах, щоб дізнатися, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними військовими літаками США, включно з F-16.

Про це CNN повідомили три джерела, поінформовані про це питання.

Американський військовий чиновник повідомив журналістам, які подорожували з міністром оборони Ллойдом Остіном на Близький Схід, що українські пілоти були в Тусоні, штат Аризона, для ознайомлення, яке він назвав «звичайною діяльністю в рамках нашого діалогу між військовими з України".

«Ознайомлювальний захід — це, по суті, обговорення між персоналом ВПС і спостереження за тим, як діють ВПС США», — сказав чиновник.

«Цей захід дозволяє нам краще допомогти українським пілотам стати ефективнішими пілотами та краще порадити їм, як розвивати власні здібності. Під час цього заходу пілоти не керуватимуть жодними платформами, але вони використовуватимуть симулятор під час частини свого візиту».

Чиновник додав, що «немає жодних оновлень щодо F-16 для України», і немає найближчих планів щодо збільшення кількості українських пілотів у США.

Хоча наразі немає жодних ознак того, що льотна підготовка триває, цей крок свідчить про те, що США не повністю закрили двері для надання F-16.

NBC News першим повідомив про оцінку українських пілотів.

Оцінка українських пілотів проводиться частиною Національної гвардії Аризони, яка спеціалізується на навчанні на винищувачах F-16, повідомили двоє американських чиновників.

162-е винищувальне крило, яке керує винищувачами F-16, базується в міжнародному аеропорту Тусона, і важливою частиною його місії є навчання міжнародних екіпажів на літаках четвертого покоління. Згідно з вебсайтом Wing, воно підготувало пілотів із 25 країн, які зараз експлуатують F-16, і називає себе «обличчям ВПС США у всьому світі».

Один із чиновників повідомив CNN, що ще 10 українських пілотів можуть приїхати до США для такої ж оцінки та оцінки.

Можливості для передачі Україні F-16: деталі

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден виключив можливість передавання Україні американських винищувачів F-16, сказавши, що вони "зараз не потрібні".

Своєю чергою, голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол переконаний, що F-16 можуть з'явитися в Україні у "вирішальний та поворотний" момент війни.

Тим часом CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що США не будуть блокувати постачання до України винищувачів F-16 країнами-союзниками, якщо вони ухвалять таке рішення. Вашингтон нібито не проти цього від міжнародних партнерів.

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