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У Держдепі не виключають санкцій США та Європи проти алмазної сфери Росії

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Держдепі не виключають санкцій США та Європи проти алмазної сфери Росії

Фото: Associated Press

Представники уряду Сполучених Штатів і очільників ЄС провели зустріч з керівниками компаній алмазної промисловості й торгівлі щодо запровадження санкцій проти алмазної індустрії Росії.

Про це повідомляє Держдеп США, - пише Укрінформ.

«Сьогодні посол Джеймс О'Браєн приєднався до заступника гендиректора й головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Деніса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі важливість долучення алмазної промисловості до майбутніх заходів з імпортного контролю, пов’язаних з Росією, включно з полірованими діамантами», - йдеться в заяві.

Питання про санкції постало, адже Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі діамантами. Тому існує необхідність запровадження найбільш ефективних і впливових способів перервати цей потік доходів для РФ.

«Сполучені Штати і Європейський Союз залишаються відданими тому, щоби накласти на Росію економічні наслідки через неспровоковану нею війну в Україні»,- резюмували в заяві.

Санкції проти Росії: деталі

Нагадаємо, що ЄС ухвалив 10 пакет санкцій проти Росії за її вторгнення до України. До санкційного переліку потрапили: 121 фізична та юридична особа, значні нові імпортно-експортні обмеження та заборона російських пропагандистських ЗМІ. 

Також Велика Британія запровадила санкції щодо 92 фізичних та юридичних осіб Росії, зокрема пов’язаних з "Росатомом". Під обмеженнями також опинилися близькі союзники Путіна, серед яких – ексголова Служби безпеки та гендиректор "Північного потоку-2".

До того ж президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти росіян

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Дата публікації
Перегляди
258
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