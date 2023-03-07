В Госдепе не исключают санкций США и Европы против алмазной сферы России

Представители правительства Соединенных Штатов и глав ЕС провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности и торговли по введению санкций против алмазной индустрии России.

Об этом сообщает Госдеп США, пишет Укринформ.

«Сегодня посол Джеймс О'Брайен присоединился к заместителю гендиректора и главному специалисту по контролю правил торговли Еврокомиссии Денису Редоннету, чтобы обсудить с ведущими офисами торговли алмазами, а также производителями, лабораториями и отраслевыми торговыми ассоциациями в США и Европе. по импортному контролю, связанным с Россией, включая полированные бриллианты», — говорится в заявлении.

Вопрос о санкциях встал, ведь Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле бриллиантами. Поэтому существует необходимость введения наиболее эффективных и влиятельных способов прервать этот поток доходов для РФ.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются преданными тому, чтобы наложить на Россию экономические последствия из-за неспровоцированной ею войны в Украине", — резюмировали в заявлении.

Санкции против России: детали

Напомним, что ЕС принял 10 пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. В санкционный список попали: 121 физическое и юридическое лицо, значительные новые импортно-экспортные ограничения и запрет российских пропагандистских СМИ.

Также Великобритания ввела санкции в отношении 92 физических и юридических лиц России, в том числе связанных с "Росатомом". Под ограничениями также оказались близкие союзники Путина, в числе которых – экспредседатель Службы безопасности и гендиректор "Северного потока-2".

К тому же президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против россиян.

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