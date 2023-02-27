Зеленський ввів в дію санкції проти росіян: перелік

Президент Володимир Зеленський ввів у дію три рішення РНБО про санкції проти росіян.

Про це йшлося у вечірньому зверненні глави української держави.

"Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей», - йдеться у повідомленні.

«Підписав три укази для реалізації рішень РНБО. Проти тих росіян, хто причетний до викрадення українських дітей. Проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії. І проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України й усіх вільних людей. Тиск України продовжиться. Тиск світу на державу-терориста продовжиться», - зауважив Зеленський.

Пізніше відповідні укази було оприлюднено на глави держави.

Зокрема, введено санкції проти – олімпійської чемпіонки Олени Ісімбаєвої, члена Міжнародного олімпійського комітету Олександра Попова, президента Олімпійського комітету РФ Віталія Смирнова, президента Федерації тенісу РФ, члена Міжнародного олімпійського комітету Шаміля Тарпищева.

Другим рішенням санкції вводяться щодо 109 фізичних і 7 юридичних осіб РФ. Серед тих, хто потрапив під час санкції - благодійний фонд «Гольфстрім», громадський рух "Народний фронт "За Росію"", "Російська гуманітарна місія", ГО "Російський червоний хрест", некомерційна організація "Дім для мами» тощ

А у третьому рішенні йдеться про санкції проти 164 фізичних і 85 юридичних осіб.

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Раніше ЄС ухвалив 10 пакет санкцій проти Росії за її вторгнення до України. До санкційного переліку потрапили: 121 фізична та юридична особа, значні нові імпортно-експортні обмеження та заборона російських пропагандистських ЗМІ.

До того ж Велика Британія запровадила санкції щодо 92 фізичних та юридичних осіб Росії, зокрема пов’язаних з "Росатомом". Під обмеженнями також опинилися близькі союзники Путіна, серед яких – ексголова Служби безпеки та гендиректор "Північного потоку-2".

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