У Чехії викрали коня, який належав Кадирову – ЗМІ

У чеському селі Крабчице у ніч проти 4 березня зловмисник викрав зі стайні породистого коня, вартість якого становить майже 17 тисяч євро. Жеребець, за даними ЗМІ, належав Рамзану Кадирову.

Про це повідомила речниця поліції Чехії Павла Кофрова.

"Крадіжка коня, ймовірно, сталася в ніч з 3 на 4 березня 2023 року. Злодій зняв з розсувних дверей ланцюг з карабіном і забрав племінного жеребця", - розповіла вона.

У поліції також додали, що у 16-річного гнідого на лобі є мітка у вигляді білої зірки неправильної форми, а частина правої задньої ноги нижче гомілковостопного суглоба – також білого кольору.

Фото: Policie České republiky

Як пише видання Blesk.cz, кінь Зазу належав лідеру Чечні Рамзану Кадирову. Він купив жеребця 2012 року, щоб прийняти участь у найдорожчих на той час перегонах у світі – чемпіонаті світу в Дубаї, де кінь в підсумку фінішував п'ятим.

Чехія заморозила майно Рамзана Кадирова через санкції, в тому числі кілька коней.

Також відомо, що у січні минулого року, перед вторгненням Росії в Україну, пара російськомовних чоловіків намагалася вивести коня зі стайні, однак господар стайні Ростислав Копецький відмовився віддати коня.

"Вони стверджували, що відвезуть його до Польщі і що вони зможуть переїхати із замороженими активами в межах Європейського Союзу", - розповів чоловік.

Нагадаємо, Кадиров, який нібито серйозно хворий, представив Путіну свого наступника.

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