Авіакатастрофа у Броварах: Клименко розповів, які версії розглядає слідство

Після трагедії представники відомства під час бойових дій будуть пересуватися автотранспортом та залізничним транспортом.

Розслідування авіакатастрофи, у якій загинуло керівництво МВС у Броварах, триває. Зокрема, проводяться експертизи із залученням французьких фахівців.

Про це новий очільник МВС Ігор Клименко розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, розслідуванням займається Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань – під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

"Я пропоную дочекатися результатів проведених експертиз, у тому числі із залученням іноземних, передусім французьких, спеціалістів", - сказав він.

Він розповів, що усі три версії залишаються робочими.

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"Зараз усі ці гелікоптери, найперше Airbus і, зокрема, моделі Airbus 225, які перебувають у відомстві Міністерства внутрішніх справ, перевіряють", - сказав він.

Очільник МВС додав, що наразі, поки йдуть бойові дії, представники відомства будуть пересуватися автотранспортом, залізничним транспортом.

Трагедія у Броварах

Нагадаємо, авіакатастрофа у Броварах на Київщині сталася вранці 18 січня. Тоді загинуло все керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін. Через падіння гелікоптера загинуло 14 людей, з них четверо - цивільні.

З керівництвом МВС прощалися 21 січня в Українському домі. Зокрема, церемонію прощання відвідали президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

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