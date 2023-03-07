В Чехии похитили лошадь, которая принадлежала Кадырову – СМИ

В чешском селе Крабчице в ночь на 4 марта злоумышленник похитил из конюшни породистого коня, стоимость которого составляет почти 17 тысяч евро. Жеребец, по данным СМИ, принадлежал Рамзану Кадырову.

Об этом сообщила представитель полиции Чехии Павла Кофрова.

"Кража коня, вероятно, произошла в ночь с 3 на 4 марта 2023 года. Вор снял с раздвижной двери цепь с карабином и забрал племенного жеребца", — рассказала она.

В полиции также добавили, что у 16-летнего гнедого на лбу есть метка в виде белой звезды неправильной формы, а часть правой задней ноги ниже голеностопного сустава – также белого цвета.

Фото: Policie |

Как пишет издание Blesk.cz, лошадь Зазу принадлежала лидеру Чечни Рамзану Кадырову. Он купил жеребца в 2012 году, чтобы принять участие в самых дорогих в то время гонках в мире – чемпионате мира в Дубае, где конь в итоге финишировал пятым.

Чехия заморозила мущество Рамзана Кадырова из-за санкций, в том числе несколько лошадей.

Также известно, что в январе прошлого года, перед вторжением России в Украину, пара русскоязычных мужчин пыталась вывести коня из конюшни, однако хозяин конюшни Ростислав Копецкий отказался отдать коня.

"Они утверждали, что увезут его в Польшу и что они смогут переехать с замороженными активами в рамках Европейского Союза", — рассказал мужчина.

Напомним, Кадыров, который якобы серьезно больной, представил Путину своего преемника.

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