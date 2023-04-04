Плани Путіна зірвано, окупанти можуть піти ва-банк: експерт про ситуацію на фронті

Армія Росії не змогла взяти під контроль весь Донбас у встановлений президентом РФ Володимиром Путіним термін, і тепер окупанти будуть зосереджувати зусилля на трьох завданнях. Зокрема, росіяни можуть спробувати "піти ва-банк", розширивши лінію фронту.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

Як зазначив Мусієнко, окупанти не змогли виконати план щодо захоплення всієї Донецької області до 31 березня, і тепер ворог "буде зосереджуватися на двох-трьох речах".

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"Перша - тактичні речі. Вони будуть продовжувати наступати там, де думають досягти якихось успіхів. Це Авдіївка, Бахмут, Вугледар, де поновилися штурмові дії", - розповів він.

На Лиманському напрямку, за словами експерта, вектор російських атак дещо змінився:

"Заблокували просування російських військ безпосередньо на Лиман, тепер вони пробують обходити, з одного боку через Білогорівку, з іншого - розширюючи плацдарм на захід від Сватового і відтискаючи наші лінії оборони".

Мусієнко пояснив, що окупанти прагнуть продемонструвати бодай якийсь результат свого "великого наступу".

"Друге - вони не полишать спроб піти ва-банк, ризикнути і дещо розширити лінію фронту за рахунок Запорізького напрямку. Біля Великої Новосілки на захід від Вугледару фіксується концентрація військ. Ця опція не має військової мети, але вони розраховують розтягувати наші сили", - каже він.

Третій аспект, за словами експерта, полягає в тому, що ворог концентрується на підготовці до оборони:

"Це теж помітно, що робить ворог по всій лінії фронту, і на півдні, і на сході. Вони укріплюють лінії оборони, розуміючи, що для них може настати момент, коли вони не в силах будуть продовжувати інтенсивні атаки і вимушені будуть перейти до оборони".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, армія Росії продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Президент України Володимир Зеленський 3 квітня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де йшлося про підготовку до звільнення усіх окупованих територій України.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прогнозує, що ЗСУ можуть провести контратаки на Бахмутському і Авдіївському напрямках, але суттєво відсунути війська РФ можна лише за рахунок повномасштабного контрнаступу..

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