Зеленський у Чернігові провів засідання Ставки: "Підготовка до активних дій"

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 3 березня, провів виїзне засідання Ставки в Чернігові. Під час цього обговорили підготування до звільнення окупованих територій України.

Про це він сказав 3 квітня під час звернення до українців.

"Ставка. Нове виїзне засідання Ставки – перше було в Дніпрі, тепер – у Чернігові. Ключові безпекові питання на передовій, у північних регіонах та на кордоні. Доповіли командувачі напрямків. Цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту. Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та на всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина. Головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони", - наголосив президент.

Зеленський також додав, що йшлося про підготовку до звільнення усіх окупованих територій України.

"Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у США вважають, що ЗСУ почнуть весняний контрнаступ уже найближчими тижнями.

Також Зеленський впевнений, що Україна звільнить свої території, а окупантів попередив, якщо вони не хочуть бути знищеними під час контрнаступу, "у них ще є час піти".

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