Лукашенко знову летить до Путіна до Кремля: проведуть зустріч за "зачиненими дверима"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5-6 квітня знову відвідає Москву і зустрінеться із очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це провладному виданню БЕЛТА повідомили у прес-службі білоруського диктатора.

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Зазначається, що у Москві 6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави, учасники якої розглянуть перебіг виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм.

"Ще одна ключова тема – розробка Концепції безпеки Союзної держави. На засіданні підіб'ють підсумки та обговорять спільну роботу на майбутній період", - сказано у повідомленні.

А напередодні, 5 квітня, Олександр Лукашенко та Володимир Путін проведуть окрему двосторонню зустріч. На ній два диктатори обговорять:

"широкий спектр питань білорусько-російських відносин, включно з тими, які не підлягають обговоренню на ВДС,

імпортозаміщення,

поглиблення кооперації,

розвиток високотехнологічних галузе,

міжнароднауобстановку,

заходи щодо забезпечення безпеки, що вживаються".

У Білорусі перевіряють боєготовність армії

Нагадаємо, 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав перевірити боєготовність армії. У ніч проти 4 квітня військовослужбовці 120-ї окремої гвардійської механізованої бригади ЗС РБ вирушили до призначеного району для виконання завдань.

У вівторок, 4 квітня, білоруські військові прибули на один із полігонів Росії для навчань на оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер-М", здатні використовувати ракети в ядерному виконанні.

Напередодні, 3 квітня, російське військове командування заявило про початок авіаційних навчань, які розпочалися на сході Калінінградської області.

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