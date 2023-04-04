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Лукашенко знову летить до Путіна до Кремля: проведуть зустріч за "зачиненими дверима"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Лукашенко знову летить до Путіна до Кремля: проведуть зустріч за "зачиненими дверима"

Фото: Associated Press

Напередодні, 5 квітня, Олександр Лукашенко та Володимир Путін проведуть окрему двосторонню зустріч.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5-6 квітня знову відвідає Москву і зустрінеться із очільником Кремля Володимиром Путіним.

 Про це провладному виданню БЕЛТА повідомили у прес-службі білоруського диктатора.

Зазначається, що у Москві 6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави, учасники якої розглянуть перебіг виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм.

"Ще одна ключова тема – розробка Концепції безпеки Союзної держави. На засіданні підіб'ють підсумки та обговорять спільну роботу на майбутній період", - сказано у повідомленні. 

А напередодні, 5 квітня, Олександр Лукашенко та Володимир Путін проведуть окрему двосторонню зустріч. На ній два диктатори обговорять:

  • "широкий спектр питань білорусько-російських відносин, включно з тими, які не підлягають обговоренню на ВДС,
  • імпортозаміщення,
  • поглиблення кооперації,
  • розвиток високотехнологічних галузе,
  • міжнароднауобстановку,
  • заходи щодо забезпечення безпеки, що вживаються".

У Білорусі перевіряють боєготовність армії 

Нагадаємо, 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав перевірити боєготовність армії. У ніч проти 4 квітня військовослужбовці 120-ї окремої гвардійської механізованої бригади ЗС РБ вирушили до призначеного району для виконання завдань. 

У вівторок, 4 квітня, білоруські військові прибули на один із полігонів Росії для навчань на оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер-М"здатні використовувати ракети в ядерному виконанні.

Напередодні, 3 квітня, російське військове командування заявило про початок авіаційних навчань, які розпочалися на сході Калінінградської області.

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Перегляди
976
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