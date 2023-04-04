Лукашенко знову летить до Путіна до Кремля: проведуть зустріч за "зачиненими дверима"

Напередодні, 5 квітня, Олександр Лукашенко та Володимир Путін проведуть окрему двосторонню зустріч.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5-6 квітня знову відвідає Москву і зустрінеться із очільником Кремля Володимиром Путіним.
Про це провладному виданню БЕЛТА повідомили у прес-службі білоруського диктатора.
Зазначається, що у Москві 6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави, учасники якої розглянуть перебіг виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм.
"Ще одна ключова тема – розробка Концепції безпеки Союзної держави. На засіданні підіб'ють підсумки та обговорять спільну роботу на майбутній період", - сказано у повідомленні.
А напередодні, 5 квітня, Олександр Лукашенко та Володимир Путін проведуть окрему двосторонню зустріч. На ній два диктатори обговорять:
- "широкий спектр питань білорусько-російських відносин, включно з тими, які не підлягають обговоренню на ВДС,
- імпортозаміщення,
- поглиблення кооперації,
- розвиток високотехнологічних галузе,
- міжнароднауобстановку,
- заходи щодо забезпечення безпеки, що вживаються".
У Білорусі перевіряють боєготовність армії
Нагадаємо, 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав перевірити боєготовність армії. У ніч проти 4 квітня військовослужбовці 120-ї окремої гвардійської механізованої бригади ЗС РБ вирушили до призначеного району для виконання завдань.
У вівторок, 4 квітня, білоруські військові прибули на один із полігонів Росії для навчань на оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер-М", здатні використовувати ракети в ядерному виконанні.
Напередодні, 3 квітня, російське військове командування заявило про початок авіаційних навчань, які розпочалися на сході Калінінградської області.
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