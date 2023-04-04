Мер Тернополя під час війни виписував собі максимальні премії - НАЗК

Міський голова Тернополя Сергій Надал під час війни виписував собі максимальні премії. НАЗК склало за цим фактом протокол.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

За даними слідства, Сергій Надал від 2021 і весь 2022 рік виписував собі максимальні премії та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах. Розмір премій міг досягати 250% від посадового окладу.

"Це містить ознаки порушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень (ч. 1 ст. 172–7 КУпАП). За вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів — штраф від 3400 до 6800 гривень (ч. 2 ст. 172–7 КУпАП)", - повідомили в НАЗК.

Нагадаємо, українцям розповіли, коли повернеться довоєнний рівень життя та відновиться економіка.

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