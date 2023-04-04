Мэр Тернополя во время войны выписывал себе максимальные премии — НАПК

Размер премий мог достигать 250% должностного оклада.
Городской голова Тернополя Сергей Надал во время войны выписывал себе максимальные премии. НАПК составил по этому факту протокол.
Об этом говорится на сайте НАПК.
По данным следствия, Сергей Надал с 2021 и весь 2022 год выписывал себе максимальные премии и оказывал себе помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов также в максимальных предельно допустимых объемах. Размер премий мог достигать 250% должностного оклада.
"Это содержит признаки нарушений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен (ч .1 ст.172-7 КУоАП). За совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов — штраф от 3400 до 6800 гривен (ч. 2 ст. 172-7 КУоАП)", — сообщили в НАПК.
Напомним, украинцам рассказали, когда вернется довоенный уровень жизни и восстановится экономика.
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