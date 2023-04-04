Мэр Тернополя во время войны выписывал себе максимальные премии — НАПК

Городской голова Тернополя Сергей Надал во время войны выписывал себе максимальные премии. НАПК составил по этому факту протокол.

Об этом говорится на сайте НАПК.

По данным следствия, Сергей Надал с 2021 и весь 2022 год выписывал себе максимальные премии и оказывал себе помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов также в максимальных предельно допустимых объемах. Размер премий мог достигать 250% должностного оклада.

"Это содержит признаки нарушений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен (ч .1 ст.172-7 КУоАП). За совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов — штраф от 3400 до 6800 гривен (ч. 2 ст. 172-7 КУоАП)", — сообщили в НАПК.

Напомним, украинцам рассказали, когда вернется довоенный уровень жизни и восстановится экономика.

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