В Росії заявили про початок авіаційних навчань: деталі

В Росії заявили про початок авіаційного навчання на сході Калінінградської області.

Військове командування РФ заявило про початок авіаційних навчань. Відбуватися вони будуть на сході Калінінградської області.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Як стало відомо, у Калінінградської області пройдуть авіаційні навчання. Там будуть відбуватися бомбометання та пуски ракет.

Зазначимо, що область межує з Польщею, Литвою - на півночі та сході, а на заході омивається водами Балтійського моря.

Нагадаємо, що в Білорусі диктатор Лукашенко дав доручення перевірити бойову готовність армії. Це начебто має комплексний характер.

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