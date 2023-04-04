Лукашенко допомагає Путіну зривати контрнаступ ЗСУ: експерт розкрив подробиці

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив перевірку боєготовності своєї армії, щоб відволікти Збройні сили України від контрнаступу на фронті. Таким чином Лукашенко намагається допомогти президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

Експерт нагадав, що різноманітні військові навчання відбуваються в Білорусі постійно.

"Це брязкання потрібно сприймати через призму того, що все частіше лунають заяви від наших західних партнерів і міністра оборони України про підготовку до контрнаступу українських військ... Росія буде намагатися робити все, аби різними способами, правдами і неправдами цей контрнаступ якщо не відтермінувати, то зірвати. Білорусь у цьому напрямку відіграє певну роль. Ворог хоче створити у нас враження, що вони готуються до якихось наступальних дій. Можливе пожвавлення військової активності з метою відтягування наших сил", - пояснив він.

Експерт зазначив, що "на сьогоднішній день великого перекидання залізницею особового складу чи техніки Росії до Білорусі не фіксується".

Втім, на його думку, до загроз на цьому напрямку треба ставитися серйозно, оскільки "з території Білорусі вже була агресія проти України".

"Думаю, що командування діє відповідно, укріплюючи лінію оборони з північного напрямку. Наскільки мені відомо, це системна робота, яка триває", - розповів Мусієнко.

Нагадаємо, 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав перевірити боєготовність армії.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що розвідка здійснює моніторинг ситуації в Білорусі, а українські військові на піівнічному кордоні перебувають у постійній бойовій готовності.

Раніше президент РФ Володимир Путін оголосив про наміри розмістити в Білорусі ядерну зброю - начебто на прохання Олександра Лукашенка. Сховище для тактичної ядерної зброї в Білорусі обіцяють підготувати вже до 1 липня 2023 року.

Читайте також: