Пригожин їздить до Бахмута, бо в Санкт-Петербурзі йому небезпечно — Череватий

Після вибуху, внаслідок якого загинув російський псевдовійськккор Владлен Татарський, ватажкові "вагнерівців" небезпечно залишатися у Санкт-Петербурзі. Саме тому він їздить до Бахмута.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин їздить до Бахмута, оскільки у Санкт-Петербурзі йому може бути небезпечно після вибуху в кафе, внаслідок чого загинув російський псевдовійськкор Владлен Татарський.

Таку думку висловив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Пригожин їздить до Бахмута, напевне, тому, що в Петербурзі йому зараз небезпечно, там зараз вибухають ресторани", - сказав він.

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Крім того, Череватий прокоментував заяву Пригожина про те, що його найманці нібито "взяли Бахмут" і вже "готуються вивісити прапор над міською адміністрацією". За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ, "вагнерівці" встановлюють прапори на будівлях, яких давно вже не існує, зокрема йдеться про будівлю, як каже Пригожин, міської адміністрації.

"Але попри те Бахмут залишається напрямком головного удару ворога, сил "Вагнера". За цю добу було 32 атаки ворога, 26 боєзіткнень в Бахмуті і на околицях, 91 окупанта знищено, 119 зазнали поранень, підбито їхній танк, РСЗВ "Град" і три польові склади боєприпасів", - додав Череватий.

Нагадаємо, раніше ватажок "вагнерівців", російський бізнесмен Євген Пригожин заявив про нібито "захоплення" Бахмута Донецької області.

Натомість речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Reuters спростував цю інформацію. Він наголосив, що російські військові залишаються "дуже далекими" від захоплення Бахмута.

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