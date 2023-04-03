Бої за Бахмут: у WSJ розповіли про невдачі росіян на фронті

Окупаційні війська не полишають спроб атакувати Бахмут. Попри це, загарбникам не вдається досягнути бажаного.

Про це йдеться в матеріалі WSJ.

Як зазначає видання, Україна та Росія сьогодні перебувають під великим тиском, оскільки запаси артилерійських снарядів скорочуються, а втрати на полі бою означають, що підрозділи на передовій потребують поповнення підкріпленнями.

Водночас британська розвідка у п’ятниця повідомила, що Україні вдалося знищити російські контрбатарейні радари, які використовувалися для виявлення розташування українських артилерійських знарядь і нанесення ударів по ним.

"Україна намагається просувати військову службу, переконуючи чоловіків записатися на службу, оскільки в країні триває загальна мобілізація, у той час, як Росія втратила багатьох із 300 000 чоловіків, призваних до лав своїх військових після призову у вересні", - йдеться у повідомленні.

У матеріалі також йдеться, що країна-агресорка кинула десятки тисяч військових до операції із захоплення Бахмута.

"Засуджені, завербовані воєнізованою групою "Вагнер" для боротьби разом із регулярними російськими силами. Україна захищала своє рішення залишитися в місті на тлі великих втрат, попри заклики деяких західних офіційних осіб залишити його, оскільки, за її словами, вона змогла серйозно послабити там російські сили", – вказано у матеріалі.

Зокрема, Ян Стаббс, старший військовий радник делегації Сполученого Королівства в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, каже, що близько 30 000 російських бійців були вбиті або поранені з початку боїв за Бахмут.

"Приголомшливі втрати, яких зазнала Росія навколо Бахмута, мабуть, мали значний вплив", – сказав Стаббс у заяві для ОБСЄ в середу.

За його словами, напад Росії на Бахмут, здається, зупинився.

Напередодні у Міноборони повідомили, що у Бахмуті тривають дуже напружені бої. Ворог робить спроби задіяти не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників.

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