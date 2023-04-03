Ткаченко про Лавру: "Держава має управляти тим, що їй належить"

Міністр каже, що релігійне життя в Лаврі не припиниться.

Заповідник "Києво-Печерська лавра" звернувся до суду через спротив УПЦ МП в передачі майна, вони не допускають комісію. Який крок має бути наступним, аби, не піддаючись провокаціям тих людей, які наразі виходять до Лаври, вирішити це питання.

Про всі нюанси розповів в ефірі каналу "Рада" під час телемарафону міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"По-перше, я дуже радий, що митрополит Павло знаходиться в місці свого проживання. Це серйозно дозволить просунутися в справі прибирання повноважень держави щодо управління майном. Ми ніколи не говорили, що релігійне життя в Лаврі припиниться. Ми говорили про те, що держава має управляти тим, що їй належить. Всі ці прикриття стосовно того, що хтось втручається в релігійні справи, жодного відношення до суті справи не мають. Минулого тижня уряд прийняв рішення скасувати ідею режиму Януковича 2013 року стосовно того, щоб Лавру передати в управління Московського патріархату. До того Міністерство та заповідник направили метрополії повідомлення про те, що дія цієї угоди припиняється з огляду на порушення. Ми пояснили, які це саме порушення, в тому числі незаконні забудови, передача третім особам користування майном на території Лаври. В п’ятницю ми подали до господарського суду заяву з приводу перешкоджання державі в управлінні майна в Києво-Печерській лаврі. Я сподіваюся, що найближчим часом суд розгляне це питання і судові пристави, як належить згідно з законом, зроблять свою справу", - сказав він.

Ткаченко також зазначив, що в самій Лаврі досить різне ставлення до митрополита Павла та його заяв — є люди, які підтримують перехід Лаври в управління держави, вони готові перейти до ПЦУ, є люди, які дивляться і вагаються, а є люди, яких ми всі періодично бачимо на екранах телевізорів.

"Тому головне для держави — зробити так, щоб все відбувалося толерантно, в законний спосіб, прозоро, без насилля. Об’єкти в Лаврі, які належать державі, музейні об’єкти Московський патріархат вивозити не має права. Наша міжвідомча комісія зафіксувала всі ці об’єкти на місці ще два тижні тому, пересвідчилася, що вони є. За вивезення об’єктів, які належать державі, несеться кримінальна відповідальність", - додав міністр.

Нагадаємо

10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив Українську православну церкву (Московський патріархат) про розірвання договору про використання Нижньої Лаври від 29 березня поточного року. Однак ченці відмовилися залишати Лавру. Крім того, 31 березня духовенство УПЦ МП заблокувало будівлю Києво-Печерської лаври та не впустило туди комісію Міністерства культури та інформаційної політики.

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