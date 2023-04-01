У РПЦ істерика через вручення підозри митрополиту Павлу

РПЦ, яка благословила війну в Україні, заявила, що дуже сподівається на звернення московського священника у міжнародні організації.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Хотілося б вірити, що владиці Павлу вдасться звернутися у міжнародні правозахисні структури, проте надій на те, що вони допоможуть, все менше", - сказало джерело пропаганди в РПЦ

У РПЦ виселення московського патріархату, а також вручення Павлу підозри називають "беззаконням" і "знищенням Української церкви", яка "несла своє служіння" в святинях "протягом багатьох століть".

"Переміщення владики Павла під домашній арешт має просту і цинічну мету перешкодити йому у несенні служіння і перешкодити захистити тих вірян, які мають намір відстоювати свої права, зокрема право молитися в належній їм святині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України, вранці, 1 квітня, о 7:30 оголосила підозру наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу.

Згодом Служба безпеки України оприлюднила розмови митрополита УПЦ МП Павла Лебідя. У них намісник неодноразово ображав релігійні почуття українців та принижував погляди вірян інших конфесій.

Читайте також: