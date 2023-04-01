У суботу, 1 квітня, Папу Римського Франциска виписали з лікарні ім. Аґостіно Джемеллі. Його було шпиталізували 29 березня з діагнозом бронхіту інфекційного походження.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

Перед тим, як залишити медзаклад, Франциск привітався з ректором Франко Анеллі, його помічниками та з медичним персоналом. Папа також привітався з людьми, які чекали на нього назовні. Він також обійняв пару, яка цієї ночі втратила доньку, проказавши разом з ними молитву.

З лікарні Папа від’їхав до базиліки Santa Maria Maggiore. Перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani він підніс молитву за дітей, яких відвідував у відділенні Педіатричної онкології та дитячої нейрохірургії.

Нагадаємо, у Ватикані 29 березня повідомили, що Папа Римський має респіраторну інфекцію. Саме тому йому доведеться залишитися на кілька днів у лікарні в Римі. Глава католицької церкви мав труднощі з диханням, але він був не хворий на Covid-19.

Окрім того, 2021 року Франциск переніс операцію через проблеми з товстою кишкою. У січні Папа Римський підтвердив, що ця проблема зі здоров’ям повернулася.

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