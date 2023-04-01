Рослини можуть кричати від стресу чи болю: вчені зробили відкриття

Вчені Тель-Авівського університету з’ясували, що рослини, які страждають від спраги чи стресу, видають звуки, які не вловлює людське вухо.

Про це повідомляє The New York Post.

Дослідники використовували спеціальні мікрофони для запису ультразвукових сигналів, які видають помідори і тютюн у звукозахисному ящику та теплиці.

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Науковці розповіли, що розробили моделі машинного навчання для визначення стану рослин – зокрема, чи були вони зневоднені або ж хворі, – на основі виявлених звуків.

"З попередніх досліджень ми знаємо, що віброметри, прикріплені до рослин, фіксують вібрації. Але чи стають ці вібрації також звуковими хвилями, що передаються в повітрі, тобто звуками, які можна записати на відстані? У нашому дослідженні було розглянуто це питання, яке дослідники обговорювали багато років", – розповівспівавтор дослідження Лайлах Хадані.

Вчені кажуть, що вони помістили рослини до ящика у підвалі без фонового шуму, розмістивши ультразвукові мікрофони приблизно на 10 см від кожного зразка.

У центрі уваги були рослини помідорів і тютюну, а також вивчалися пшениця, кукурудза, кактус і хенбіт.

"Перед тим, як помістити рослини в акустичну коробку, ми піддали їх різним обробкам: деякі рослини не поливали п’ять днів, у деяких стебло було зрізане, а деякі залишилися недоторканими", – сказав Хадані.

"Наш намір полягав у тому, щоб перевірити, чи видають рослини звуки, і чи на ці звуки якимось чином впливають на стан рослини. Наші записи показали, що рослини в нашому експерименті видавали звуки на частотах 40-80 кілогерц", – розповів науковець.

Зауважимо, що максимальна частота, яку здатна чути доросла людина, становить близько 16 кілогерц.

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Дослідники виявили, що рослини без стресу зазвичай видають менше одного звука на годину, тоді як рослини, які були зневоднені та пошкоджені, виробляли десятки звуків щогодини.

"Ми припускаємо, що у природі звуки, які видають рослини, здатні чути істоти поблизу, такі як кажани, гризуни, різні комахи та, можливо, інші рослини, – які можуть чути високі частоти та отримувати відповідну інформацію", – розповів Хадані.

"Ми віримо, що люди також можуть використовувати цю інформацію, маючи правильні інструменти, такі як датчики, які повідомляють виробникам, коли рослини потребують поливання", – додав дослідник.

Він також пожартував: "Мабуть, ідилічне поле квітів може бути досить галасливим місцем. Просто ми не чуємо звуків".

Водночас вчені, які не беруть участі в новому дослідженні, застерігають, що немає доказів того, що звуки рослин є формою спілкування.

"Цей результат доповнює те, що ми знаємо про реакцію рослин на стрес. Це корисний внесок у цю галузь і в наше загальне визнання того, що рослини є чутливими організмами", – зауважив Річард Карбан – професор, який вивчає взаємодію між травоїдними тваринами та рослинами-господарями.

"Однак це не слід інтерпретувати як доказ того, що рослини активно спілкуються, видаючи звуки", – додав професор.

Нагадаємо, дослідники Інституту когнітивних функцій людини та мозку Макса Планка в Лейпцигу з’ясували, що мова, якою спілкується людина, впливає на її мозок.

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