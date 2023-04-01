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ЗСУ ліквідували групу диверсантів під Харковом

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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1628
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ЗСУ ліквідували групу диверсантів під Харковом

Фото: Associated Press

Диверсанти намагалися працювати на території прикордонної громади Харківської області.

Збройні сили України знищили диверсантів, які намагалися діяти на території прикордонної Дергачівської громади, що межує з Харковом.   

Про це повідомив очільник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

"Протягом останніх двох тижнів ворог систематично обстрілював прикордонні населені пункти Дергачівщини з авіації та артилерії. Внаслідок масованого артобстрілу 30 березня пошкоджено декілька приватних будинків у селах Гранів, Ветеринарне, селищі Козача Лопань. Також російські окупанти намагались провести розвідку нашої території за допомогою безпілотників і диверсійних груп. Українські захисники ліквідували диверсантів і завдали потужної відповіді по позиціях ворожих військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ завадили диверсантам висадитися на один із островів у дельті Дніпра.

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Дата публікації
Перегляди
1628
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