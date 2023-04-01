ВСУ ликвидировали группу диверсантов под Харьковом

Вооруженные силы Украины уничтожили диверсантов, пытавшихся действовать на территории приграничной Дергачевской громады, граничащей с Харьковом.

Об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

"В течение последних двух недель враг систематически обстреливал пограничные населенные пункты Дергачевщины из авиации и артиллерии. В результате массированного артобстрела 30 марта повреждено несколько частных домов в селах Гранов, Ветеринарное, поселка Козача Лопань. Украинские защитники ликвидировали диверсантов и нанесли мощный ответ по позициям вражеских войск", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ помешали диверсантам высадиться на один из островов в дельте Днепра.

Читайте также: