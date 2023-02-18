ВСУ помешали диверсантам высадиться на один из островов в дельте Днепра

Украинские защитники уничтожили 10 российских военных, два вражеских беспилотника типа Орлан-10, станцию радиоэлектронной борьбы, а также противотанковый ракетный комплекс и крупнокалиберную артиллерийскую пушку-гаубицу захватчиков.

На южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины засутки выполнили более 70 огневых задач и помешали российской диверсионно-разведывательной группе высадиться на один из островов в дельте Днепра, уничтожив вражескую лодку вместе с личным составом.

Об этом оперативное командование "Південь" сообщило в Facebook.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 70 огневых задач. При очередной попытке вражеской ДРГ высадиться на один из островов в дельте Днепра, уничтожена переоборудованная гражданская моторная лодка вместе с личным составом", — говорится в сообщении.

Также читайте Воллес сомневается, что Кремль способен продлевать наступление в Украине

По данным командования, в результате боевой работы украинские защитники уничтожили 10 российских военных, два вражеских беспилотника типа "Орлан-10", станцию радиоэлектронной борьбы, а также противотанковый ракетный комплекс и крупнокалиберную артиллерийскую пушку-гаубицу захватчиков.

Отметим, с 24 февраля 2022-го по 18 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 142 270 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 1010 российских военных.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал свой прогноз относительно того, смогут ли ВСУ выгнать россиян с территории Украины до границ 91 года военным путем.

Читайте также: