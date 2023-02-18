ЗСУ завадили диверсантам висадитися на один із островів у дельті Дніпра

Українські захисники знищили 10 російських військових, два ворожі безпілотники типу Орлан-10, станцію радіоелектронної боротьби, а також протитанковий ракетний комплекс і крупнокаліберну артилерійську гармату-гаубицю загарбників.

На південному напрямку ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України за добу виконали понад 70 вогневих завдань та завадили російській диверсійно-розвідувальній групі висадитися на один із островів у дельті Дніпра, знищивши ворожий човен разом із особовим складом.

Про це оперативне командування "Південь повідомило у Facebook.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 70 вогневих завдань. При черговій спробі ворожої ДРГ висадитись на один з островів в дельті Дніпра, знищено переобладнаний цивільний моторний човен разом із особовим складом, – йдеться у повідомленні.

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За даними командування, у результаті бойової роботи українські захисники знищили 10 російських військових, два ворожі безпілотники типу "Орлан-10, станцію радіоелектронної боротьби, а також протитанковий ракетний комплекс і крупнокаліберну артилерійську гармату-гаубицю загарбників.

Зазначимо, від 24 лютого 2022-го до 18 лютого 2023-го ЗСУ знищили 142 270 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 1010 російських військових.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив свій прогноз стосовно того, чи зможуть ЗСУ вигнати росіян з території України до кордонів 91 року військовим шляхом.

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