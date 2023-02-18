Воллес сумнівається, що Кремль здатний подовжувати наступ в Україні

Британський міністр оборони Бен Воллес сумнівається, що агресорка Росія здатна подовжувати наступ в Україні.

Таку думку він висловив в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, пише Financial Times.

За його словами, російська армія буде й надалі продовжувати використовувати тактику "м'ясорубки", зазнаючи величезних втрат, щоб підтримувати наступ. Втім, якщо окупантам вдасться просунутися, то йдеться про метри, а не кілометри.

"Те, що ми бачили, - це просування на всіх фронтах, але ціною тисяч життів... Насправді, ми повинні поставити під сумнів твердження про те, що вони можуть продовжувати далі", - заявив Воллес.

Воллес наголшує, що не має жодних доказів великого зосередження російських сил - таких, як було торік.

"У розпорядженні Росії, як і раніше, є значні сили. Але як ми виявили, коли вони збирають їх, їх розбивають... Їм важко", - каже міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Нагадаємо, за підрахунками британського Міноборони, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вбитими або пораненими щонайменше 180 тисяч солдатів.

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