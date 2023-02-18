Окупанти викрили власну ремонту базу під Луганськом - ЗМІ

Один з окупантів оприлюднив фото, на якому видно заповнені технікою цехи.

Журналісти викрили велику ремонту базу техніки російських окупантів, яка розташована на території щахти під Луганськом. Це вдалося зробити за допомогою фотографії троейної української САУ "Гвоздика".

Інормацію про це оприлюднило "Радіо Свобода".

Розслідувачі провели дослідження у телеграм-каналі "Уголок Ситха" від 3 лютого. Зокрема, пропагандисти розмістили на ньому фотографію захопленої в Україні техніки з підписом: "Свіжий трофей. Українська САУ 2С1 "Гвоздика" була захоплена союзними силами. Лютий 2023".

Як пише видання, фото оприлюднив один з окупантів. По ньому вдалося знайти першеджерело цього знимка та відстежити геолокацію.

На інших фотографіях. які виклав російський солдат, видно, що цехи заповнені технікою, а поруч - процес її ремонту.

Йдеться, що від селища Ювілейне до лінії фронту - близько 90 кілометрів.

Як стало відомо, Служба безпеки України затримала зрадника, який "зливав" ворогу дані про оборону Миколаєва. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передавання закритих відомостей до РФ.

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