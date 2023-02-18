Окупанти риють підземні міста у Мелітопольському районі – мер пояснив причини

Російські загарбники також накопичують сили та військових на Запорізькому напрямку.

У Мелітопольському районі російські солдати готуються до оборони під час можливого наступу ЗСУ – будують декілька ліній оборони, підземні міста і бункери.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Вони готуються до оборони як Мелітополя, так і окупованої Мелітопольщини. Будуються величезні оборонні споруди. Вже збудували декілька ліній оборони від Василівки до Мелітополя, від Бердянська до Мелітополя. Навіть з боку Херсона почали будувати цілі підземні міста", - сказав він.

Федоров розповів, що у селищі Новомиколаївка окупанти будують підземне місто: вони заривають в землю морські контейнери і намагаються там побудувати бункери.

Окупанти також провели інвентаризацію всіх бомбосховищ в Мелітополі, комунальникам доручили робити там ремонти. Проте їх будуть використовуватись не для захисту цивільного населення, а для російських військових.

Ситуація у Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі помітили велику колону автобусів з позначкою ПВК "Вагнер" – у місті зафіксували, 43 білих автобусів.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у тимчасово окупованому місті залишаються від 50 до 60 тисяч мешканців.

Російські загарбники облаштували щонайменше п'ять катівень, де застосовують проти українців електрику і стріляють по кінцівках. На тимчасово окупованій частині Запорізької області перебувають "вагнерівці", "кадирівці" і мобілізовані.

Також у Мелітополі російські солдати чіпляються до дівчат-підлітків та молодих жінок. Через це місцевим мешканцям доводиться виїжджати з міста.

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