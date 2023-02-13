У Мелітополі окупанти чіпляються до дівчат-підлітків та жінок – мер

Через це місцевим мешканцям доводиться виїжджати з міста.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські солдати чіпляються до дівчат-підлітків та молодих жінок.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер міста Іван Федоров.

"Я зустрічався з дітьми, які виїхали. Одна дівчинка, якій 16 років, сказала, що вона виїхала по тій причині, що кадировці та інші російські військові почали приставати до дітей 16 – 17 років. Це той факт, що я почув від нашої дівчинки, що виїхала з тимчасової окупації", – розповів Федоров.

Місцеві ЗМІ також повідомляли, що нещодавно у місті машина з осетинами зупинилася просто на зупинці громадського транспорту і загарбники почали чіплятися до молодої жінки, яку довели до сліз.

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти "засудили" жінку через донат на ЗСУ.

Ситуація у Мелітополі

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у тимчасово окупованому місті залишаються від 50 до 60 тисяч мешканців.

Російські загарбники облаштували щонайменше п'ять катівень, де застосовують проти українців електрику і стріляють по кінцівках. На тимчасово окупованій частині Запорізької області перебувають "вагнерівці", "кадирівці" і мобілізовані.

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