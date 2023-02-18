Оккупанты роют подземные города в Мелитопольском районе – мэр объяснил причины

Российские захватчики также накапливают силы и военных на Запорожском направлении.

В Мелитопольском районе российские солдаты готовятся к обороне при возможном наступлении ВСУ – строят несколько линий обороны, подземные города и бункеры.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Они готовятся к обороне как Мелитополя, так и оккупированной Мелитопольщины. Строятся огромные оборонительные сооружения. Уже построили несколько линий обороны от Васильевки до Мелитополя, от Бердянска до Мелитополя. Даже со стороны Херсона начали строить целые подземные города", — сказал он.

Федоров рассказал, что в поселке Новониколаевка оккупанты строят подземный город: они зарывают в землю морские контейнеры и пытаются там построить бункеры.

Оккупанты также провели инвентаризацию всех бомбоубежищ в Мелитополе, коммунальщикам поручили делать там ремонты. Однако они будут использоваться не для защиты гражданского населения, а для российских военных.

Ситуация в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе заметили большую колонну автобусов с отметкой ЧВК "Вагнер" – в городе зафиксировали, 43 белых автобуса.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что во временно оккупированном городе остаются от 50 до 60 тысяч человек.

Российские захватчики обустроили по меньшей мере пять застенков, где применяют против украинцев электричество и стреляют по конечностям. На временно оккупированной части Запорожской области находятся "вагнеровцы", "кадыровцы" и мобилизованные.

Также в Мелитополе оккупанты пристают к девушкам-подросткам и молодым женщинам. Поэтому местным жителям приходится выезжать из города.

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