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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Луганську після вибухів спалахнув логістичний хаб РФ: що відомо (фото, відео)

У Луганську пролунали понад п’ять вибухів. Місто охопили пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака на Луганськ 24 вересня

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

У тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів ввечері 24 вересня. У місті спалахнули масштабні пожежі.

Про наслідки атаки повідомляє ресурс Exilenova+.

Вибухи у Луганську — що відомо

За даними джерела, у місті зафіксовано влучання у логістичний вузол збройних сил РФ, який наразі охоплений вогнем. Також надходить інформація про «прильоти» в інших локаціях Луганська.

Окрім військового об’єкта, сильна пожежа спалахнула в одному з торгових центрів міста. Зазначається, що будівля інтенсивно горить одразу у двох місцях і, за попередніми оцінками, може вигоріти вщент.

Партизани з руху «АТЕШ» також підтвердили атаку, повідомивши про понад п’ять вибухів і помітну пожежу в місті.

У Луганську горить логістичний хаб РФ — фото, відео

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, зранку 24 вересня російські війська завдали удару по агропідприємству у селі Стара Гнилиця Чугуївського району Харківської області.

Раніше ми писали, що російська армія від ранку атакує Україну дронами. Під ударом наразі перебуває захід України. Зокрема, у Хмельницькому і Рівному стались вибухи. Є влучання.

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