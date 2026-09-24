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У Луганську після вибухів спалахнув логістичний хаб РФ: що відомо (фото, відео)
У Луганську пролунали понад п’ять вибухів. Місто охопили пожежі.
У тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів ввечері 24 вересня. У місті спалахнули масштабні пожежі.
Про наслідки атаки повідомляє ресурс Exilenova+.
Вибухи у Луганську — що відомо
За даними джерела, у місті зафіксовано влучання у логістичний вузол збройних сил РФ, який наразі охоплений вогнем. Також надходить інформація про «прильоти» в інших локаціях Луганська.
Окрім військового об’єкта, сильна пожежа спалахнула в одному з торгових центрів міста. Зазначається, що будівля інтенсивно горить одразу у двох місцях і, за попередніми оцінками, може вигоріти вщент.
Партизани з руху «АТЕШ» також підтвердили атаку, повідомивши про понад п’ять вибухів і помітну пожежу в місті.
У Луганську горить логістичний хаб РФ — фото, відео
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, зранку 24 вересня російські війська завдали удару по агропідприємству у селі Стара Гнилиця Чугуївського району Харківської області.
Раніше ми писали, що російська армія від ранку атакує Україну дронами. Під ударом наразі перебуває захід України. Зокрема, у Хмельницькому і Рівному стались вибухи. Є влучання.