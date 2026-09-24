У Луганську після вибухів спалахнув логістичний хаб РФ: що відомо (фото, відео)

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

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У тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів ввечері 24 вересня. У місті спалахнули масштабні пожежі.

Про наслідки атаки повідомляє ресурс Exilenova+.

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Вибухи у Луганську — що відомо

За даними джерела, у місті зафіксовано влучання у логістичний вузол збройних сил РФ, який наразі охоплений вогнем. Також надходить інформація про «прильоти» в інших локаціях Луганська.

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Окрім військового об’єкта, сильна пожежа спалахнула в одному з торгових центрів міста. Зазначається, що будівля інтенсивно горить одразу у двох місцях і, за попередніми оцінками, може вигоріти вщент.

Партизани з руху «АТЕШ» також підтвердили атаку, повідомивши про понад п’ять вибухів і помітну пожежу в місті.

У Луганську горить логістичний хаб РФ — фото, відео

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

Атака на Луганськ 24 вересня / © Exilenova+

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