"Швидкі постачання зброї та нові санкції": Кулеба анонсував допомогу Україні

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міністри країн "Великої сімки" під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України.

Про це міністр закордонних справ написав у своєму Twitter.

За його словами, йдеться про пришвидшення постачання зброї та введення нових санкцій проти агресорки Російської Федерації.

"Я взяв участь у міністерській зустрічі G7 на запрошення голови японського МЗС Йосімаса Хаясі. Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України у 2023 році. Будуть швидкі постачання зброї та нові санкції", - написав Кулеба.

Міністр також наголошує, що ні Україна, ні світ не стомляться протидіяти агресії Кремля.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда заявив, що Варшава планує передасть Україні Leopard 2 та PT-91. За його словами, зараз на території Польщі українські військові продовжують навчання на танках і тренажерах.

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