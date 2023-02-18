"Быстрые поставки оружия и новые санкции": Кулеба анонсировал помощь Украине

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что министры стран "Большой семерки" во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины.

Об этом министр иностранных дел написал в своем Twitter.

По его словам, речь идет о ускорении поставок оружия и введении новых санкций против агрессора Российской Федерации.

"Я принял участие в министерской встрече G7 по приглашению главы японского МИД Йосимаса Хаяси. Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции", — написал Кулеба.

Министр также отмечает, что ни Украина, ни мир не устанут противодействовать агрессии Кремля.

Напомним, польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава планирует передать Украине Leopard 2 и PT-91. По его словам, сейчас на территории Польши украинские военные продолжают обучение на танках и тренажерах.

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