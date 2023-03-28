Вчені створили унікальні фрикадельки з давно вимерлого мамонта

Австралійська компанія Vow Food, яка спеціалізується у вирощуванні "м'яса з пробірки", презентувала свій новий продукт – фрикадельки з шерстистого мамонта, що вимер близько 4000 років тому.

Про це пише CNN.

За словами компанії, мета проєкту — привернути увагу до потенціалу штучного м'яса.

Звичайно, назвати це мамонтовим м’ясом можна з дуже великою натяжкою. Це більше схоже на виготовлену в лабораторії баранину, змішану з невеликою кількістю ДНК мамонта.

Для створення фрикадельок використовували м'язовий білок мамонта та ДНК слона. Їх помістили у стовбурові клітини міобластів (молоді м'язові клітини) вівці та виростили до 20 мільярдів клітин.

Щоправда, вчені поки що не спробували фрикадельку, бо невідомо, як імунна система людини відреагує на це м'ясо.

"Зазвичай ми куштували нашу продукцію та бавилися з нею. Але зараз ми вагаємося, чи варто відразу спробувати на смак, тому що ми говоримо про білок, якого не існувало 5000 років. Я поняття не маю, яка потенційна алергенність може бути у цього конкретного білка", — сказав Джеймс Райалл, головний науковий співробітник Vow.

Зазначимо, що мамонтів, які вимерли приблизно 5000 років тому, були знайдені добре збереженими у вічній мерзлоті Сибіру, що в їхніх жилах інколи все ще була кров.

Фото: pixabay.com

Нагадаємо, що Сингапур став першою країною у світі, де дозволено штучне м'ясо. Також повідомлялося, що в Ізраїлі будуть друкувати м’ясо на 3D-принтерах у промислових масштабах.

А мільяредер Білл Ґейтс заявляв, що багаті країни повинні повністю перейти "на 100% штучну яловичину".

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