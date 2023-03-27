Донор сперми, який став батьком 550 дітей, постане перед судом: причина

Музикант із Гааги, який став біологічним батьком для 550 дітей, постане перед судом.

Фонд Donorkind в Нідерландах хоче заборонити 41-річному Джонатану Меєру здавати сперму. Як пише news.yahoo.com, усе це на тлі звинувачень у тому, що його плідне донорство підвищує ризик випадкового інцесту.

Також фонд звинувачує чоловіка в брехні щодо кількості дітей від нього. Так, у правилах клініки сперми йдеться про те, що донори можуть мати максимум 25 дітей, щоб запобігти інбридингу, інцесту або психологічних проблем у дітей.

Фото: news.yahoo.com

Donorkind хоче, щоб вся сперма Джонатана в сховищі була знищена, якщо вона не призначена для жінки, у якої вже є дитина від нього.

Зокрема, одна жінка заявила, що якби знала, що Меєр уже став батьком понад 100 дітей, вона б ніколи не обрала його: "Коли я думаю про наслідки, які можуть бути для моєї дитини, мене нудить".

За словами представників фонду, чоловік уже перебуває у чорному списку голландських донорів. Втім, він продовжує робити пожертвування за кордон, у тому числі в Данію та Україну. Іноді він використовує псевдонім Рууд.

Нагадаємо, камбоджійський будівельник звів свій дім у формі приватного літака. Стало відомо, скільки коштів витратив чоловік.

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