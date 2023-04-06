Вірменія візьме участь у військових навчаннях НАТО

Збройні сили Вірменії візьмуть участь у військових навчаннях НАТО, які бають відбутись наприкінці квітня.

Про це повідомила представниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Вона зазначила, що навчання Defender-23 мають відбутись на території 10-ти европейських країн. Всього буде залучено 17 тисяч одиниць техніки, 9 тисяч військових з США та ще 17 тисяч військовослужбовців з країн-союзниць та держав партнерів. Серед країн, які не входять до НАТО, але будуть брати участь у навчаннях — Вірменія, Молдова, Косово та Боснія і Герцеговина.

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"Це щорічні навчання, які триватимуть майже два місяці й будуть сфокусовані на стратегічному розгортанні сил, що базуються в США, використанні армійських запасів і кооперації з європейськими союзниками та партнерами", — сказала представниця Пентагону.

Крім того, вона заявила, що метою навчань буде демонстрація здатності армії США швидко розміщувати готові до бою сили та техніку, "стримувати тих, хто загрожує миру в Європі та захистити континент від агресії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія обурилася наміром Вірменії приєднатися до Римського статуту Міжнародного кримінального суду та попередила Єреван про "вкрай негативні наслідки".

Після цього у Єревані заявили, що вони мають намір підписати Римський статут, але не планує заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна згідно з рішенням Міжнародного кримінального суду. Ратифікація договору нібито має зовсім інші цілі.

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