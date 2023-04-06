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Армения примет участие в военных учениях НАТО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Армения примет участие в военных учениях НАТО

Фото: Associated Press

Военные учения Defender-23 должны пройти на территории 10 европейских стран.

Вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях НАТО, которые состоятся в конце апреля.

Об этом сообщила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Она отметила, что обучение Defender-23 должно пройти на территории 10-ти европейских стран. Всего будут привлечены 17 тысяч единиц техники, 9 тысяч военных из США и еще 17 тысяч военнослужащих из стран-союзниц и государств-партнеров. Среди стран, не входящих в НАТО, но участвующих в учениях — Армения, Молдова, Косово и Босния и Герцеговина.

"Это ежегодные учения, которые продлятся почти два месяца и будут сфокусированы на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании армейских запасов и кооперации с европейскими союзниками и партнерами", — сказала представительница Пентагона.

Кроме того, она заявила, что целью учений будет демонстрация способности армии США быстро размещать готовые к бою силы и технику, "сдерживать угрожающих миру в Европе и защитить континент от агрессии".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия возмутилась намерением Армении присоединиться к Римскому уставу Международного уголовного суда и предупредила Ереван о "крайне негативных последствиях".

После этого в Ереване заявили, что они намерены подписать Римский устав, но не планируют арестовывать российского диктатора Владимира Путина согласно решению Международного уголовного суда. Ратификация договора якобы преследует совсем другие цели.

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Дата публикации
Просмотры
719
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