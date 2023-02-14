Вірменія і Азербайджан будуть обговорювати питання прав і безпеки - секретар Радбезу Григорян

У Вірменії заявили, що найближчим часом передадуть мирний договір Азербайджану.

Про це заявив секретар Радбезу Вірменії Армен Григорян під час брифінгу в Національних зборах країни, передає "УНІАН".

Секретар поки не зазначив, як саме це станеться. Водночас, за його словами, в мирному договорі є пункти, щодо Нагірного Карабаху.

"Для Вірменії вкрай важлива вироблення міжнародного механізму, в рамках якого Степанакерт і Баку будуть обговорювати питання прав і безпеки", - сказав Григорян.

Єреван, за його словами, запросив спостережну місію ЄС, тому що нинішня система безпеки не працює, а місія Європи створить додаткові гарантії безпеки. Варто відзначити, що на даний момент в якості гаранта безпеки в регіоні виступає РФ.

"Наявні системи безпеки не працюють, Вірменія запросила громадянську місію ЄС для створення певних гарантій своєї безпеки...", - зазначив секретар.

Він зазначив, що Вірменія періодично представляє свою позицію і пояснює, чому йде на той чи інший крок.

"Коли говоримо, що причина - в нашому досвіді, то відзначаємо, що в травні і листопаді 2021 р., а також у вересні 2022 р. були здійснені напади на суверенну територію Республіки Вірменія, і ця небезпека залишається. Для нейтралізації загрози потрібно створити певні міжнародні гарантії, над чим ми і працюємо", - підсумував чиновник.

Нагадаємо, у січні декілька сотень протестувальників у Вірменії прийшли до російської військової бази біля міста Гюмрі і скандували образливі гасла на адресу РФ. Протест відбувся на тлі блокування Азербайджаном Лачинського коридору, що з’єднує Вірменію із так званим Нагорним Карабахом.

Раніше прем’єр Вірменії Нікол Пашинян у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним звинуватив у бездіяльності російських "миротворців" у Нагорному Карабасі.

Читайте також: