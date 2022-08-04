Пашинян заявив, що події в Карабаху викликають питання до російських миротворців

Тобто Пашинян, по суті, вимагає, щоб російські військові по суті брали участь у бойових діях на боці невизнаного Карабаху та вірменської армії.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поставив під сумнів ефективність російських миротворців у невизнаному Нагірному Карабаху після того, як внаслідок нового спалаху напруженості загинули троє військових.

Про це повідомляють вірменські ЗМІ.

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За його словами, "низка подій, що відбулися в Нагірному Карабаху з 2020 року, у тому числі й останніми днями, викликають у вірменської громадськості питання щодо змісту та характеру миротворчої операції в Нагірному Карабаху".

"У цьому контексті виникає крайня необхідність узгодження деталей миротворчої операції в Нагірному Карабаху. Це слід було зробити паралельно розгортанню миротворців у регіоні", — вважає Пашинян.

Він звинуватив Азербайджан у перешкоджанні цьому процесу. Вірменський прем'єр вважає, що "для повної реалізації миротворчого мандату" достатньо підписів Єревана та Москви. Він запропонував вжити заходів для міжнародного затвердження цього мандату або наділити миротворців "ширшим міжнародним мандатом".

Тобто Пашинян, по суті, вимагає, щоб російські військові брали участь у бойових діях на боці невизнаного Карабаху та вірменської армії.

Нагадаємо, що загострення у Нагірному Карабаху розпочалося 1 серпня. 3 серпня Азербайджан оголосив про операцію "Відплата".

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