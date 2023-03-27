Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Донор спермы, ставший отцом 550 детей, предстанет перед судом: причина

Донор спермы, ставший отцом 550 детей, предстанет перед судом: причина

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4586
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Донор спермы, ставший отцом 550 детей, предстанет перед судом: причина

Фото: news.yahoo.com

Мужчине хотят запретить сдавать свою сперму.

Музыкант из Гааги, ставший биологическим отцом для 550 детей, предстанет перед судом.

Фонд Donorkind в Нидерландах хочет запретить 41-летнему Джонатану Мейеру сдавать сперму. Как пишет news.yahoo.com, все это на фоне обвинений в том, что его плодотворное донорство повышает риск случайного инцеста.

Также фонд обвиняет мужчину во лжи относительно количества детей от него. Так, в правилах клиники спермы говорится, что доноры могут иметь максимум 25 детей, чтобы предотвратить инбридинг, инцест или психологические проблемы у детей.

© news.yahoo.com
Фото: news.yahoo.com

Donorkind хочет, чтобы вся сперма Джонатана в хранилище была уничтожена, если она не предназначена для женщины, у которой уже есть ребенок от него.

В частности, одна женщина заявила, что если бы знала, что Мейер уже стал отцом более 100 детей, она бы никогда не выбрала его: "Когда я думаю о последствиях, которые могут быть для моего ребенка, меня тошнит".

По словам представителей фонда, мужчина уже находится в черном списке голландских доноров. Впрочем, он продолжает делать пожертвования за границу, в том числе Данию и Украину. Иногда он использует псевдоним Рууд.

Напомним, камбоджийский строитель построил свой дом в форме частного самолета. Стало известно, сколько средств потратил мужчина.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
4586
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация