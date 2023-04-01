Его госпитализировали 29 марта.
В субботу, 1 апреля, Папу Римского Франциска выписали из больницы им. Агостино Джемелли. Его госпитализировали 29 марта с диагнозом бронхита инфекционного происхождения.
Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.
Перед тем, как покинуть медучреждение, Франциск поздоровался с ректором Франко Анелли, его помощниками и медицинским персоналом. Папа также поздоровался с людьми, которые ждали его наружу. Он также обнял пару, которая этой ночью потеряла дочь, произнеся вместе с ними молитву.
Из больницы Папа отъехал в базилику Santa Maria Maggiore. Перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Salus Populi Romani он вознес молитву о детях, которых посещал в отделении Педиатрической онкологии и детской нейрохирургии.
Напомним, в Ватикане 29 марта сообщили, что Папа Римский имеет респираторную инфекцию. Поэтому ему придется остаться на несколько дней в больнице в Риме. Глава католической церкви испытывал трудности с дыханием, но он был не болен Covid-19.
Кроме того, в 2021 году Франциск перенес операцию из-за проблем с толстой кишкой. В январе Папа Римский подтвердил, что проблема со здоровьем вернулась.
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