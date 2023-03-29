Папу Римского Франциска госпитализировали: что произошло

Глава католической церкви испытывает трудности с дыханием, но он не болен Covid-19.

У Папы Римского Франциска респираторная инфекция, и ему придется остаться на несколько дней в больнице в Риме.

Об этом объявил Ватикан вечером в среду, 29 марта.

Эта новость появилась после информации о том, что понтифик прибыл в больницу для планового медицинского осмотра.

Согласно заявлению Ватикана, Папа Римский испытывает трудности с дыханием в течение последних нескольких дней, но он не болен Covid-19.

Как сообщает BBC, близкий персонал, включая службу безопасности, будет оставаться с папой Франциском в больнице Джемелли. Медицинские проверки будут продолжаться столько, сколько потребуется.

"Папа Франциск тронут многими полученными сообщениями и выражает благодарность за молитвы", — говорится в заявлении представителя Ватикана, которое цитирует ВВС.

Проблемы со здоровьем Папы Римского возникли на фоне чрезвычайно напряженного периода перед Пасхой. Также в конце апреля планируется визит понтифика в Венгрию.

В среду утром Папа Римский Франциск провел свою еженедельную аудиенцию на площади Святого Петра и, казалось, был в хорошем настроении.

Известно, что глава католической церкви в последнее время также страдает проблемами с передвижением. Проблемы с коленом заставили его пользоваться инвалидной коляской.

Кроме того, в 2021 году он перенес операцию из-за проблем с толстой кишкой. В январе Папа Римский подтвердил, что проблема со здоровьем вернулась.

Напомним, 31 декабря прошлого года в резиденции в Ватикане на 96-м году жизни скончался бывший Папа Римский Бенедикт XVI.

Читайте также: