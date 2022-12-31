Умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI

В субботу, 31 декабря, в резиденции в Ватикане на 96-м году жизни скончался бывший Папа Римский Бенедикт XVI.

О смерти бывшего понтифика сообщает Vatican News.

"С грустью сообщаю вам, что Папа Бенедикт XVI умер сегодня в 9:34 утра в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Дополнительная информация будет предоставлена как можно скорее", — говорится в сообщении.

Бенедикт XVI занимался апостольский престол с 2005-го по 2013-й. Он сам отрекся от престола, мол, из-за ухудшения физического здоровья и умственных способностей. Он стал первым за 600 лет поступившим так Папой. В последние годы Бенедикт жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

На днях появилась информация об ухудшении состояния здоровья бывшего понтифика. Нынешний Папа Римский Франциск призвал молиться о его предшественнике Бенедикте.

Напомним, ранее седьмой глава Львова Андрей Садовый и его жена Екатерина Кит-Садова встретились с Папой Римским Франциском. Они подарили ему крест с осколком русской ракеты. Папа благословил крест, и теперь он будет путешествовать по церковям мира, чтобы верные молились за Украину.

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