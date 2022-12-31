Жителей Прикарпатья предупреждают о взрывах: что произошло

В субботу, 31 декабря, жители Коломыйщины в Прикарпатье могут слышать звуки взрывов. Людей просят не волноваться, потому что будут обезвреживать взрывоопасные предметы.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Вниманию жителей Ивано-Франковской области, а особенно Коломыйщины. Если вы сегодня услышите звуки, похожие на взрывы, не пугайтесь. Ситуация под контролем", — отметила она.

По словам главы региона, будут обезвреживать остатки российской ракеты, которая 29 декабря попала в жилой дом в Тлумацкой общине.

Атака на Прикарпатье 29 декабря

Напомним, с утра 29 декабря в Украине была масштабная воздушная тревога. На Прикарпатье она длилась с 08:01 до 10:46 – 2 часа. 45 мин. В тот день ракета влетела в дом в селе Тлумацкой общины.

К моменту попадания в дом мать и ребенок находились в соседней комнате. Ракета не взорвалась. Они остались живы.

Ракета также попала в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области. В результате атаки возник пожар. Обошлось без пострадавших и жертв.

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