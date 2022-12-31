Мешканців Прикарпаття попереджають про вибухи: що сталося

У суботу, 31 грудня, мешканці Коломийщини на Прикарпатті можуть чути звуки вибухів. Людей просять не хвилюватися, бо будуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"До уваги жителів Івано-Франківщини, а особливо Коломийщини. Якщо ви сьогодні почуєте звуки, схожі на вибухи, не лякайтеся. Ситуація під контролем", - зуважила вона.

За словами очільниці регіону, знешкоджуватимуть залишки російської ракети, яка 29 грудня влучила у житловий будинок у Тлумацькій громаді.

Атака на Прикарпаття 29 грудня

Нагадаємо, зранку 29 грудня в Україні була масштабна повітряна тривога. На Прикарпатті вона тривала від 08:01 до 10:46 - 2 год. 45 хв. Того дня ракета влетіла в будинок у селі Тлумацької громади.

На момент влучання у будинок мати й дитина перебували в сусідній кімнаті. Ракета не вибухнула. Вони залишилися живі.

Ракета також влучила в один з енергетичних об’єктів Івано-Франківської області. Внаслідок атаки виникла пожежа. Минулося без постраждалих і жертв.

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