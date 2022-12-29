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Россияне атаковали ракетами Прикарпатья: попали в объект энергетики

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россияне атаковали ракетами Прикарпатья: попали в объект энергетики

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Обошлось без пострадавших и жертв.

В четверг, 29 декабря, российская ракета попала в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области. Также в регионе зафиксировано падение ракет, которые обезвредят со временем.

Об этом сообщила руководитель ова Светлана Онищук.

По ее словам, в результате атаки возник пожар. Обошлось без пострадавших и жертв.

"Враг попал в один из энергетических объектов области, в результате чего возник пожар на общей площади 50 м.кв. По состоянию на 11.25 пожар локализован", — говорится в сообщении.

Также одна ракета повредила частное жилое здание на территории Тлумачской территориальной громады. Она не взорвалась. "На момент попадания ракеты в доме людей не было. К счастью, никто не пострадал", – добавила Онищук.

Напомним, утром 29 декабря в Украине была воздушная тревога . По состоянию на 08:02 красными стали области и Киев. К слову, сначала "тревогу" объявили в 05:31 – она охватила часть областей на юге и востоке. После 8 часов она распространилась на западные регионы.

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Дата публикации
Просмотры
3087
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