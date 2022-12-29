Над Хмельницкой областью сбили крылатую ракету

Пострадавших нет, подчеркнул глава ОВА.
В четверг, 29 декабря, во время воздушной тревоги силы ПВО сбили крылатую ракету на территории в Хмельницкой области. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
"Сегодня во время воздушной тревоги сбита крылатая ракета на территории Городокской ОТГ Хмельницкого района", — подчеркнул глава области.
Он подчеркнул, что в результате ракетного удара армии агрессорки России попаданий в критическую инфраструктуру области нет. Остальные детали Гамалий обещает сообщить впоследствии.
К слову, воздушная тревога в Хмельницкой области длилась 2 часа. 45 мин — от 08:01 до 10:46.
Напомним, утром 29 декабря в Украине была воздушная тревога . По состоянию на 08:02 красными стали области и Киев.
В Минобороны сообщили, что Россия применила более 69 ракет. Украинским защитникам удалось сбить 54 вражеских объекта.
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