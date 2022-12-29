Над Хмельницкой областью сбили крылатую ракету

В четверг, 29 декабря, во время воздушной тревоги силы ПВО сбили крылатую ракету на территории в Хмельницкой области. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Сегодня во время воздушной тревоги сбита крылатая ракета на территории Городокской ОТГ Хмельницкого района", — подчеркнул глава области.

Он подчеркнул, что в результате ракетного удара армии агрессорки России попаданий в критическую инфраструктуру области нет. Остальные детали Гамалий обещает сообщить впоследствии.

К слову, воздушная тревога в Хмельницкой области длилась 2 часа. 45 мин — от 08:01 до 10:46.

Напомним, утром 29 декабря в Украине была воздушная тревога . По состоянию на 08:02 красными стали области и Киев.

В Минобороны сообщили, что Россия применила более 69 ракет. Украинским защитникам удалось сбить 54 вражеских объекта.

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